L’Inter si qualifica agli ottavi di Champions se…Le combinazioni e i risultati favorevoli

Non c'è più spazio per le parole. L'Inter di Antonio Conte, questa sera, dovrà vincere e sperare per andare avanti nel proprio percorso in Champions League. I nerazzurri, reduci dall'ultimo successo in Germania contro il Borussia Moenchengladbach, sono riusciti ad accendere una piccola speranza, visto anche il clamoroso ko del Real Madrid contro lo Shakhtar Donetsk. La situazione del raggruppamento è la seguente: CLASSIFICA GRUPPO B – Champions LEAGUE 2020-2021 1 Borussia Moenchengladbach 8 2 Shakhtar Donetsk 7 3 Real Madrid 7 4 Inter 5 La Beneamata dunque, attualmente in ultima posizione in classifica, ha ancora delle possibilità per qualificarsi agli ottavi di finale (riservati alle prime due squadre). La prima condizione è quella di vincere stasera a San Siro contro lo Shakhtar

