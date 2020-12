I santi di Giovedì 10 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 10 dicembre 2020) IDEL GIORNO, 10da www.ebeati.it BEATA VERGINE MARIA DI LORETO – Memoria FacoltativaLa venerazione per la Santa Casa di Loreto è stata, fin dal Medioevo, l’origine di quel peculiare santuario frequentato, ancora oggi, da numerosi fedeli pellegrini per alimentare la propria fede nel Verbo di Dio fatto carne per noi. Questo santuario ricorda il mistero dell’Incarnazione e spinge tutti coloro che lo visitano a considerare la pienezza del tempo, quando Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, e a meditare sia le parole dell’Angelo nunziante l’Evangelo, sia le paro…www.ebeati.it/dettaglio/80900 Sant’ EDIBIO DI SOISSONS VescovoV sec.www.ebeati.it/dettaglio/98570 San MAURO DI ROMA MartireIV sec.www.ebeati.it/dettaglio/80910 San GEMELLO DI ...