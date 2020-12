Bollate | assembramento a Cascina del Sole | 10 multe | 6 sono minorenni

(Di mercoledì 9 dicembre 2020), adelil blitz di Polizia locale e Carabinieri in piazza Terracini ha dato i suoi frutti:stati identificati e multati 10 giovani. Settimana scorsa scrivevamo dei ragazzi che fannoin piazza Terracini senza preoccuparsi delle norme anti Covid e senza adeguati controlli da parte delle autorità competenti. Questa settimana td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Bollate, assembramento a Cascina del Sole multati 10 giovani -

Ultime Notizie dalla rete : Bollate assembramento

Il Notiziario

Bollate, a Cascina del Sole il blitz di Polizia locale e Carabinieri in piazza Terracini ha dato i suoi frutti: sono stati identificati e multati 10 ...Qualcuno non sapeva della serrata del nuovo Dpcm, le forze dell’ordine: "Tutti hanno rispettato le norme". Anche a Osimo tutto ok ...