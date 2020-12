Amazon | il mondo cambia | in meglio o in peggio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) – Combattere contro il progresso tecnologico è più inutile di combattere contro i mulini a vento. Ma, le vendite per corrispondenza attraverso internet, come tutti i prodotti del progresso tecnologico, modificano anche pesantemente il nostro modo di vivere, la nostra civiltà, il nostro ambiente. Le città si spopolano, i negozi chiudono, gli artigiani non esistono più. In città, quando si esce di casa, si è più soli, le luci dei negozi sono spente, non ci sono più negozianti e commessi sulla porta pronti a dare una mano al passante colpito da malore o solo bisognoso d’un’informazione. E un esercito di fattorini e di operai prende il posto delle centinaia di migliaia di piccoli imprenditori, i negozianti. E se gli imprenditori sono i più vicini alle idee liberali, i lavoratori dipendenti sono portati a credere alle utopie socialiste. L’unico vantaggio di rimanere ...