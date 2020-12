Serie B LIVE | 2-2 pirotecnico tra Cremonese e Brescia

Leggi su calcionews24

(Di martedì 8 dicembre 2020)B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato Le notizie più importanti dallaB: notizie, infortuni, squalifiche e mercato. La notizia del giorno: Tanti gol ed emozioni tra, recupero della 5ª giornata diB, nonchè derby di Lombardia. Nel pantano dello “Zini” termina 2-2 con i padroni di casa avanti al 13? con Pinato, poi il pari di Torregrossa sul finire del primo tempo. Nella ripresa due perle di Celar e Dessena fissano il risultato su un pareggio che lascia sostanzialmente tutto invariato: 10 punti per la squadra di Gastaldello (momentaneamente al posto dell’esonerato Lopez), due in meno per quella di Bisoli. Queste le parole, a fine gara di Bisoli: «Due punti persi o uno guadagnato? Visto che siamo ...