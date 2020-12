Recovery: alta tensione nel governo, salta il Cdm di oggi pomeriggio. Nodo sulla task force (Di martedì 8 dicembre 2020) Iv contesta la cabina di regia per la gestione dei 209 mld: 'Non possiamo dare pieni poteri a Conte' dichiara Maria Elena Boschi Leggi su tg.la7 (Di martedì 8 dicembre 2020) Iv contesta la cabina di regia per la gestione dei 209 mld: 'Non possiamo dare pieni poteri a Conte' dichiara Maria Elena Boschi

Dall'Alta velocità alla cultura: «Così il Recovery Fund rianimerà l'economia campana»

Recovery Fund, rinviato Consiglio dei ministri sulla task force. Renzi minaccia: "Rottura? Temo di sì, non diamo pieni poteri a Conte"

Italia Viva tira la corda sulla cabina di regia governativa sul Recovery Fund, in cui non ha rappresentanti, e la struttura di commissari per la supervisione dei progetti da finanziare con i 209 milia ...

Ponte sullo Stretto fuori dal Recovery Plan, Falcone: “Uno schiaffo”

La Regione Siciliana protesta per l'assenza del Ponte sullo Stretto di Messina tra le opere previste dal Recovery Plan.

