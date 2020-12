Raikkonen | “Era come guidare sul ghiaccio”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 8 dicembre 2020) Il gran premio di Sakhir per Kiminon è stato certamente indimenticabile. Il pilota finlandese dell’Alfa Romeo, ha concluso il suo gran premio in quindicesima posizione, senza ottenere nessun punto. Il campione del mondo 2007, ha chiarito le sue difficoltà nella monoposto in un gran premio che ha messo in mostra tutti i limiti e i problemi della vettura sviluppata dalla scuderia italo-svizzera.: strategia sbagliata? Il gran premio non era partito male per il finlandese. Alla partenza, Kimi era riuscito a superare alcune vetture risalendo di molte posizioni. In curva 2 però è stato costretto al bloccaggio dopo aver toccato il cordolo della pista. Questo ha impedito al finlandese di completare la sua rimonta e conquistare posizioni importanti in ottica punti. La sua monoposto non ha subito danni ...