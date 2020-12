Inter, Conte: “Difficoltà di formazione ma guardare realtà dei fatti contro lo Shakhtar ovvero 1 fisso” (Di martedì 8 dicembre 2020) Vigilia di Champions League, con l'Inter attesa dalla sesta giornata del Gruppo: mercoledì alle 21 la sfida con lo Shakhtar a San Siro. Antonio Conte, dal Suning Training Centre, ha risposto alle domande dei giornalisti collegati. "Dobbiamo guardare alla realtà dei fatti, che è quella di dover vincere la partita contro un'ottima squadra. Abbiamo problematiche importanti nello stilare la formazione. Dovremo essere bravi ad esaltarci nelle difficoltà. Una settimana fa eravamo morti, ora abbiamo visto uno spiraglio di luce. Pensiamo a vincere la partita, per il resto non sono per nulla preoccupato: questa è la Champions League, ci sono grandi club. Non è un torneo da bar, questo. Mi auguro che media e giornalisti non cavalchino queste illazioni riguardo ... Leggi su itasportpress (Di martedì 8 dicembre 2020) Vigilia di Champions League, con l'attesa dalla sesta giornata del Gruppo: mercoledì alle 21 la sfida con loa San Siro. Antonio, dal Suning Training Centre, ha risposto alle domande dei giornalisti collegati. "Dobbiamoalladei, che è quella di dover vincere la partitaun'ottima squadra. Abbiamo problematiche importanti nello stilare la. Dovremo essere bravi ad esaltarci nelle difficoltà. Una settimana fa eravamo morti, ora abbiamo visto uno spiraglio di luce. Pensiamo a vincere la partita, per il resto non sono per nulla preoccupato: questa è la Champions League, ci sono grandi club. Non è un torneo da bar, questo. Mi auguro che media e giornalisti non cavalchino queste illazioni riguardo ...

