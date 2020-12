Il Papa in piazza di Spagna per l’Immacolata: la visita a sorpresa per evitare bagni di folla (Di martedì 8 dicembre 2020) Una visita di prima mattina, con un po’ di anticipo rispetto al consueto appuntamento in piazza di Spagna, alla statua dell’Immacolata concezione. Oggi 8 dicembre, intorno alle 7.30 del mattino, Papa Francesco è andato a deporre un mazzo di fiori nel giorno dell’Immacolata, sotto gli occhi dei pochi presenti e nonostante nei giorni scorsi fosse circolata l’indiscrezione secondo cui quest’anno avrebbe rinunciato all’appuntamento per evitare bagni di folla. pic.twitter.com/r9TB3iQGPK— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 8, 2020 La visita del Pontefice ha colto di sorpresa i presenti, come hanno raccontato su Twitter i Vigili del fuoco, che anche quest’anno, come ogni 8 dicembre dal 1949, ... Leggi su open.online (Di martedì 8 dicembre 2020) Unadi prima mattina, con un po’ di anticipo rispetto al consueto appuntamento indi, alla statua delconcezione. Oggi 8 dicembre, intorno alle 7.30 del mattino,Francesco è andato a deporre un mazzo di fiori nel giorno del, sotto gli occhi dei pochi presenti e nonostante nei giorni scorsi fosse circolata l’indiscrezione secondo cui quest’anno avrebbe rinunciato all’appuntamento perdi. pic.twitter.com/r9TB3iQGPK— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 8, 2020 Ladel Pontefice ha colto dii presenti, come hanno raccontato su Twitter i Vigili del fuoco, che anche quest’anno, come ogni 8 dicembre dal 1949, ...

