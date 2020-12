Gli aloni di sudore ti mettono in imbarazzo? Sbarazzatene! Fai così! (Di martedì 8 dicembre 2020) Macchie e aloni di sudore sui vestiti sono antiestetici e imbarazzanti, non c’è dubbio, ma è possibile contrastarli in modo efficace! Ecco come! aloni e macchie di sudore sui vestiti: addio La pelle soprattutto nei periodi di stress è messa a dura prova. sudore, facili irritazioni, arrossamenti sono solo alcuni dei fastidi che possono presentarsi L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 8 dicembre 2020) Macchie edisui vestiti sono antiestetici e imbarazzanti, non c’è dubbio, ma è possibile contrastarli in modo efficace! Ecco come!e macchie disui vestiti: addio La pelle soprattutto nei periodi di stress è messa a dura prova., facili irritazioni, arrossamenti sono solo alcuni dei fastidi che possono presentarsi L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ehydemetria : Poi ho fatto vedere le foto di queste fantastike fotografe al mio ragazzo e mi ha fatto notare tutti gli errori che… - Ale90235450 : @marylin_____ Elisabetta indossa gli occhiali da sole perché si è struccata, sa di avere due aloni bianchi intorno… - LaMuseP : Ci faremo degli origami, ma che ne so io. Non so manco se sia bona per togliere gli aloni dai vetri. - xwhitetulipx : RAGA HO IL vetro protettivo della fotocamera fallato e fa gli aloni ma beccatevi mia mamma che si è buttata a terra… - KoishiHedgehog : @federicovizo87 Sono dei granelli, lo prendi o a peso o con il misurino e puoi sia metterlo direttamente in lavatri… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli aloni Gli aloni di sudore ti mettono in imbarazzo? Sbarazzatene! Fai così! MeteoWeek Scoperta galassia fossile al centro della Via Lattea

Scoperta una galassia fossile, chiamata Ercole e nascosta nel cuore della Via Lattea: le sue stelle sono circa un terzo della massa dell’intero alone Lavorando ai dati dell’Apache Point Observatory ...

I BTS e gli altri nella classifica FIMI

I BTS ottengono ottimi numeri in Italia con la classifica FIMI, ma non sono soli: se la vedono con Sfera Ebbasta, X-Factor e altri ...