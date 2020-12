Capodanno con Justin Bieber, un concerto in streaming per salutare il 2020: biglietti in prevendita (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Capodanno con Justin Bieber sarà speciale. L’artista canadese ha infatti deciso di intrattenere i suoi fan, con un live che ha destinato all’ultimo dell’anno ma – naturalmente – in streaming. Il concerto sarà disponibile ad accesso illimitato, previo l’acquisto di un biglietto del costo di circa 25 euro. Sarà così che Justin Bieber saluterà il 2020 per accogliere il 2021, nella speranza che potrà essere migliore di quello che sta per terminare. Come tutti gli artisti mondiali, anche Justin Bieber è fermo a causa dell’emergenza sanitaria che non ha permesso l’organizzazione dei concerti, secondo i divieti imposti dalle norme per il contenimento del contagio da Covid-19. Changes, suo ultimo album di inediti, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) Ilconsarà speciale. L’artista canadese ha infatti deciso di intrattenere i suoi fan, con un live che ha destinato all’ultimo dell’anno ma – naturalmente – in. Ilsarà disponibile ad accesso illimitato, previo l’acquisto di un biglietto del costo di circa 25 euro. Sarà così chesaluterà ilper accogliere il 2021, nella speranza che potrà essere migliore di quello che sta per terminare. Come tutti gli artisti mondiali, ancheè fermo a causa dell’emergenza sanitaria che non ha permesso l’organizzazione dei concerti, secondo i divieti imposti dalle norme per il contenimento del contagio da Covid-19. Changes, suo ultimo album di inediti, ...

trash_italiano : Qui bisognava inserire subito un sostituto di Oppini con cui Tommaso avrebbe potuto dimenticare e folleggiare a Cap… - LegaSalvini : ++ NATALE CHIUSI IN CASA? SOLO IN ITALIA ++ Gli altri Paesi conciliano salute e buonsenso, da noi vogliono control… - SalernoSal : Io non credo che medici, infermieri, assistenti ospedalieri stiano pensando a come passare il cenone di vigilia o c… - FraPolll2 : Coprifuoco anche a capodanno ottima notizia per Carmela anni 33, madre di Gennaro anni 17, che vedrà tornare a casa… - Lanf040264 : #Lamorgese positiva e asintomatica: 'Io sempre attentissima, non so come sia potuto accadere'. E' accaduto perché… -