Buffon: "Un'impresa che ricorderò con piacere. Mi ripaga da un famoso 1-3 in Spagna"

Il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il successo al Camp Nou della sua squadra per 3-0:"Emozionato? Molto. È un'impresa, una partita che ricorderò con piacere. Un qualcosa che non capita tutti i giorni. Andando a ritroso ripaga me stesso e la squadra di un famoso 0-3 in Spagna che poi finì 1-3 al novantesimo.Rivincita? Si ma come squadra, non parlo del singolo. Intendo trenta persone".Si è portato a casa la maglia di Messi."È già la terza-quarta volta che cambiamo la maglietta. Ce ne sono alcune di speciali".

