Balotelli-Monza, il retroscena: la sua vita extra-calcistica sarà controllata, per contratto dovrà vivere in città (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Monza ha inserito una speciale clausola nel contratto di Balotelli per tenere sotto controllo la sua vita extra-calcistica. Leggi su 90min (Di martedì 8 dicembre 2020) Ilha inserito una speciale clausola neldiper tenere sotto controllo la sua

DiMarzio : #SerieB, #Monza: #Balotelli subito in campo - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MONZA: COLPO BALOTELLI L'attaccante lunedì firmerà il contratto #SkyCalciomercato #Calciomercato… - pisto_gol : Mario Balotelli al Monza è la dimostrazione che nella vita è più importante la fortuna (di avere un procuratore com… - apetrazzuolo : MONZA - Primo allenamento individuale per Balotelli - napolimagazine : MONZA - Primo allenamento individuale per Balotelli -