40 anni dalla morte di John Lennon | quel messaggio in “leggero” ritardo

(Di martedì 8 dicembre 2020) L’8 dicembre del 1980 fu assassinato: a quarant’suaarriva unin. Le cose non cambiano affatto. Immaginiamolo, ancora una volta,mondo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Pontifex_it : Al compiersi di 150 anni dalla dichiarazione di San Giuseppe quale Patrono della Chiesa Cattolica vorrei condivider… - vaticannews_it : #8dicembre2020 Con la Lettera apostolica “Patris corde – Con cuore di Padre”, @Pontifex_it ricorda i 15o anni dalla… - riotta : Quando #ottavianodelturco venne accusato ed arrestato e si ribaltò un voto democratico espressi i miei dubbi, conos… - Penombra_90 : RT @EliElicats: GADGET 2 anni tg mediopiccola buonissimo vuole uscire dalla gabbia Questo cagnolino dal musino tenero è - MariaErrichiel5 : RT @EPalazzotto: Buon compleanno alla Comunità di San Benedetto al Porto, fondata da @DonAndreaGallo. 50 anni di aiuto e accoglienza. Semp… -

Ultime Notizie dalla rete : anni dalla

Artemis della Nasa, in collaborazione con Bezos e SpaceX, dovrebbe slittare oltre il 2024 previsto. Test finali per la Starship di Musk ...Insieme a Foggia e Brindisi, Grottaglie è uno dei poli pugliesi dell’aerospazio. Qui nascerà il primo spazioporto italiano. Un ruolo già assegnato ma che ora si sostanzia col recente via libera dell’E ...