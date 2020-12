Trasporti, consegnati i primi due componenti dell’Airbus A220 realizzati da Dema (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Sono stati consegnati i primi due grandi elementi dell’Airbus A220 realizzati da Dema, uno dei principali produttori di aerostrutture commerciali in Italia, presso il suo stabilimento di Somma Vesuviana. Si tratta – fa sapere Dema in una nota – dell’Upper Shell della cabina di pilotaggio e della coppia di elevatori, le superfici di comando, elementi essenziali dello stabilizzatore. La realizzazione delle parti di dettaglio ha coinvolto anche i siti di Dema Brindisi e della controllata Cam. Tali componenti sono composti da un totale di oltre 900 parti di dettaglio in fibra di carbonio e lega di alluminio, legati da oltre 10mila organi di collegamento, costruiti e assemblati garantendo requisiti di altissima qualità per ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – Sono statidue grandi elementida, uno dei principali produttori di aerostrutture commerciali in Italia, presso il suo stabilimento di Somma Vesuviana. Si tratta – fa saperein una nota – dell’Upper Shell della cabina di pilotaggio e della coppia di elevatori, le superfici di comando, elementi essenziali dello stabilizzatore. La realizzazione delle parti di dettaglio ha coinvolto anche i siti diBrindisi e della controllata Cam. Talisono composti da un totale di oltre 900 parti di dettaglio in fibra di carbonio e lega di alluminio, legati da oltre 10mila organi di collegamento, costruiti e assemblati garantendo requisiti di altissima qualità per ...

