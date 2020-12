Roma, nei palazzi occupati dove le persone temono gli sgomberi. I medici: “Con l’epidemia in corso sarebbe una scelta gravissima” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo, lo spazio sociale nel quartiere San Lorenzo, chiuso dalla polizia lo scorso 25 novembre, si riaccende la paura nelle occupazioni abitative della capitale. A essere maggiormente a rischio sono le persone che vivono in quegli stabili, circa una ventina, presenti nella lista stilata l’anno scorso dal Viminale e portata avanti dall’attuale prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, che in un’intervista recente ha dichiarato: “Il Covid non fermerà gli sgomberi, perché la proprietà privata è sacra”. In cima all’elenco ci sono i due palazzi in viale del Caravaggio, di proprietà della famiglia Armellini, occupati sette anni fa, in cui vivono circa 400 persone, tra cui 70 bambini e per il cui mancato sgombero il Tribunale di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo lo sgombero del Nuovo Cinema Palazzo, lo spazio sociale nel quartiere San Lorenzo, chiuso dalla polizia lo s25 novembre, si riaccende la paura nelle occupazioni abitative della capitale. A essere maggiormente a rischio sono leche vivono in quegli stabili, circa una ventina, presenti nella lista stilata l’anno sdal Viminale e portata avanti dall’attuale prefetto di, Matteo Piantedosi, che in un’intervista recente ha dichiarato: “Il Covid non fermerà gli, perché la proprietà privata è sacra”. In cima all’elenco ci sono i duein viale del Caravaggio, di proprietà della famiglia Armellini,sette anni fa, in cui vivono circa 400, tra cui 70 bambini e per il cui mancato sgombero il Tribunale di ...

matteosalvinimi : Stiamo lavorando sia a livello parlamentare che a livello di regioni per portare un po' di buonsenso, non si punisc… - Avvenire_Nei : Quel padre che non si è arreso: il bimbo paralitico ora sarà curato - Avvenire_Nei : Migranti. Il bambino disabile richiedente asilo è in viaggio con il papà verso Roma - ilfattovideo : Roma, nei palazzi occupati dove le persone temono gli sgomberi. I medici: “Con l’epidemia in corso sarebbe una scel… - MauGuccione : RT @nelloscavo: Ecco Marouan, quel padre che non si è arreso: il bimbo paralitico ora sarà curato. Già arrivato al @bambinogesu Grazie anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma nei Roma, nei palazzi occupati dove le persone temono gli sgomberi. I medici: “Con l’epidemia in… Il Fatto Quotidiano Calciomercato Roma, futuro Pellegrini: addio con lo scambio

CALCIOMERCATO ROMA FUTURO PELLEGRINI – Dopo il 4-0 di Napoli e lo 0-0 di ieri contro il Sassuolo, la Roma di Paulo Fonseca è uscita dai due match con zero gol fatti, e questo sicuramente non è andato ...

Roma, dalla riscoperta della bellezza e dall'umanità: così nasce il riscatto di San Basilio

Le attivita delle associazioni e della parrocchia di quartiere al centro dell'incontro organizzato da Repubbica. Il direttore Molinari: "Una ...

CALCIOMERCATO ROMA FUTURO PELLEGRINI – Dopo il 4-0 di Napoli e lo 0-0 di ieri contro il Sassuolo, la Roma di Paulo Fonseca è uscita dai due match con zero gol fatti, e questo sicuramente non è andato ...Le attivita delle associazioni e della parrocchia di quartiere al centro dell'incontro organizzato da Repubbica. Il direttore Molinari: "Una ...