Pontecagnano Faiano, intesa tra Comune e Rfi per il sottopasso (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiComune di Pontecagnano Faiano e RFI siglano l’accordo: i lavori di soppressione del passaggio a livello che divide il centro cittadino da Case Parrilli riprenderanno entro 60 giorni. Dopo un incontro a Napoli, avvenuto alla presenza del Sindaco Giuseppe Lanzara, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Sica e del Responsabile della Direzione Territoriale Produzione di Napoli della Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Giulio Del Vasto e del Consigliere Regionale Luca Casone, così è stato stabilito per risolvere la questione del completamento degli interventi, che da mesi erano stati inter-rotti. Da realizzare, come conferma il documento, restano un sottopasso pedonale all’altezza di Via Milano, nonché degli ascensori. “Dopo una lunga e tortuosa procedura che ha portato alla ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutidie RFI siglano l’accordo: i lavori di soppressione del passaggio a livello che divide il centro cittadino da Case Parrilli riprenderanno entro 60 giorni. Dopo un incontro a Napoli, avvenuto alla presenza del Sindaco Giuseppe Lanzara, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Sica e del Responsabile della Direzione Territoriale Produzione di Napoli della Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Giulio Del Vasto e del Consigliere Regionale Luca Casone, così è stato stabilito per risolvere la questione del completamento degli interventi, che da mesi erano stati inter-rotti. Da realizzare, come conferma il documento, restano unpedonale all’altezza di Via Milano, nonché degli ascensori. “Dopo una lunga e tortuosa procedura che ha portato alla ...

NFratoianni : RT @SI_sinistra: #PontecagnanoFaiano, #Sinistra e Amici di Beppe Grillo contro le spese per le luminarie - pepdecr : RT @SI_sinistra: #PontecagnanoFaiano, #Sinistra e Amici di Beppe Grillo contro le spese per le luminarie - fedeli_paolo : RT @SI_sinistra: #PontecagnanoFaiano, #Sinistra e Amici di Beppe Grillo contro le spese per le luminarie - NichiVendola : RT @SI_sinistra: #PontecagnanoFaiano, #Sinistra e Amici di Beppe Grillo contro le spese per le luminarie - Sinistrait_ : RT @SI_sinistra: #PontecagnanoFaiano, #Sinistra e Amici di Beppe Grillo contro le spese per le luminarie -