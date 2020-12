Patrick Zaki rimarrà in carcere per altri 45 giorni (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Tribunale del Cairo ha prolungato di altri 45 giorni la detenzione per Patrick Zaki, che è in carcere accusato di propaganda sovversiva. Per Amnesty International è una decisione sconcertante, l’Italia dice Amnesty “si mobiliti“. Il giudice della terza sezione del tribunale antiterrorismo del Cairo, in Egitto, ha stabilito che lo studente egiziano dell’Università di Bologna, impegnato nella difesa dei diritti umani, Patrick Zaki, dovrà rimanere in prigione per altri 45 giorni. La sentenza è stata pronunciata oggi, lunedì 7 dicembre, a seguito dell’udienza svoltasi ieri e inizialmente prevista per sabato. La decisione del giudice è stata annunciata su Twitter da Eipr, l’organizzazione non governativa per cui ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Tribunale del Cairo ha prolungato di45la detenzione per, che è inaccusato di propaganda sovversiva. Per Amnesty International è una decisione sconcertante, l’Italia dice Amnesty “si mobiliti“. Il giudice della terza sezione del tribunale antiterrorismo del Cairo, in Egitto, ha stabilito che lo studente egiziano dell’Università di Bologna, impegnato nella difesa dei diritti umani,, dovrà rimanere in prigione per45. La sentenza è stata pronunciata oggi, lunedì 7 dicembre, a seguito dell’udienza svoltasi ieri e inizialmente prevista per sabato. La decisione del giudice è stata annunciata su Twitter da Eipr, l’organizzazione non governativa per cui ...

