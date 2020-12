Parità di genere quando “ad Zalando si dimette per favorire la carriera della moglie” non sarà più una notizia (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Parità di genere non è solo un’idea o un motto da sbandierate per l’ad di Zalando. Rubin Ritter, capo del portare di vendita online di abbigliamento, ha deciso – dopo 11 anni – di dimettersi e di occuparsi lui della famiglia a favore della carriera di sua moglie. La decisione ha creato scalpore come tutte le volte in cui un uomo sceglie di fare un passo indietro nella propria vita lavorativa per prendersi cura della famiglia e favorire la carriera della propria compagna. LEGGI ANCHE >>> Zalando ci ha spiegato il Guess-gate Ad Zalando si dimette: «Priorità alle ambizioni professionali di mia moglie» Rubin Ritter ha comunicato di voler dare ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ladinon è solo un’idea o un motto da sbandierate per l’ad di. Rubin Ritter, capo del portare di vendita online di abbigliamento, ha deciso – dopo 11 anni – dirsi e di occuparsi luifamiglia a favoredi sua moglie. La decisione ha creato scalpore come tutte le volte in cui un uomo sceglie di fare un passo indietro nella propria vita lavorativa per prendersi curafamiglia elapropria compagna. LEGGI ANCHE >>>ci ha spiegato il Guess-gate Adsi: «Priorità alle ambizioni professionali di mia moglie» Rubin Ritter ha comunicato di voler dare ...

