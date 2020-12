“Nonostante ci obblighino a non lavorare | nessun aiuto! E le bollette arrivano puntuali Come faremo a vivere?”

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Proseguiamo con la pubblicazione di quanto ci stanno scrivendo da tutta Italia moltissime persone ignorate dal governo. Famiglie, lavoratori, imprenditori, portati allo stremo, che non sanno più cosa fare per andare avanti. Ci scrive Alessandra Impieri: “Buonasera, nel primo lockdown ho ricevuto i ristori, nel secondo zero! Ho chiesto un prestito, ma mi è stato negato. Ho chiesto aiuto al comune zero. Sono una partita iva autonoma “Sporting di Impieri Alessandra”, codice ateco 63.11.19. Con questo codice non rientro inristoro, ma le tasse le pretendono, l’f24 preteso.faccio a vivere? Le, l’affitto lo devo pagare! Sono chiusa da ottobreda decreto della regione Lombardia. Vorrei saperefaccio a vivere e, ...