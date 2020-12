Medal of Honor: Above and Beyond - prova (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo una pausa durata quasi 8 anni, la saga di Medal of Honor è pronta a tornare protagonista grazie al lavoro svolto da Respawn Entertainment. Quello che può sorprendere, però, non è la volontà di proseguire questa serie da parte di Electronic Arts ma la forma con cui il gioco si presenta al grande pubblico. Medal of Honor: Above and Beyond non arriverà infatti sulle nostre amate console ma approderà per la prima volta in realtà virtuale su Oculus e Steam, sfruttando il visori Quest 2 (collegato al PC tramite Link), Rift e Rift S o HTC Vive e Valve Index. Ormai prossimi alla data di uscita ufficiale fissata per il 12 dicembre, pochi giorni fa abbiamo avuto l'occasione di vedere da vicino come il progetto si sia evoluto, dandoci la possibilità di maturare un'impressione generale sul ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 7 dicembre 2020) Dopo una pausa durata quasi 8 anni, la saga diofè pronta a tornare protagonista grazie al lavoro svolto da Respawn Entertainment. Quello che può sorprendere, però, non è la volontà di proseguire questa serie da parte di Electronic Arts ma la forma con cui il gioco si presenta al grande pubblico.ofandnon arriverà infatti sulle nostre amate console ma approderà per la prima volta in realtà virtuale su Oculus e Steam, sfruttando il visori Quest 2 (collegato al PC tramite Link), Rift e Rift S o HTC Vive e Valve Index. Ormai prossimi alla data di uscita ufficiale fissata per il 12 dicembre, pochi giorni fa abbiamo avuto l'occasione di vedere da vicino come il progetto si sia evoluto, dandoci la possibilità di maturare un'impressione generale sul ...

GameIndustry_IT : Medal of Honor: Above and Beyond - Trailer del nuovo capitolo per VR - Eurogamer_it : Il campo di battaglia prende vita con la realtà virtuale nella nostra prova di Medal of Honor: Above and Beyond. - dlcompare_it : Medal of Honor: Above and Beyond sarà anche caratterizzato da un gameplay multiplayer in VR!!… - GamingTalker : Medal of Honor Above and Beyond, dettagli su requisiti consigliati e durata della campagna - GameIndustry_IT : Medal of Honor: Above and Beyond - Rilasciato un nuovo trailer -

Ultime Notizie dalla rete : Medal Honor Medal of Honor: Above and Beyond, il provato Multiplayer.it Medal of Honor Above and Beyond: la seconda guerra mondiale in VR

La serie Medal of Honor manca orimai da molto tempo dai campi di battaglia videoludici, ed è stata congedata qualche anno fa, per demerito di capitoli non sempre all'altezza della fama del brand (se ...

Medal of Honor Above and Beyond, dettagli su requisiti consigliati e durata della campagna

Uno sviluppatore svela nuove informazioni su Medal of Honor: Above and Beyond. Medal of Honor: Above and Beyond, destinato a essere il più grande titolo per la Realtà Virtuale rilasciato dopo Half-Lif ...

La serie Medal of Honor manca orimai da molto tempo dai campi di battaglia videoludici, ed è stata congedata qualche anno fa, per demerito di capitoli non sempre all'altezza della fama del brand (se ...Uno sviluppatore svela nuove informazioni su Medal of Honor: Above and Beyond. Medal of Honor: Above and Beyond, destinato a essere il più grande titolo per la Realtà Virtuale rilasciato dopo Half-Lif ...