Lutto nella sanità privata, addio a Leonardo Calabrese: il cordoglio del sindaco (Di lunedì 7 dicembre 2020) Salerno piange Mattia, il piccolo bomber volato in cielo: 'Sei la stella più luminosa' 6 dicembre 2020 Salerno piange la scomparsa dell'avvocato Leonardo Calabrese , storico proprietario del Cedisa (... Leggi su salernotoday (Di lunedì 7 dicembre 2020) Salerno piange Mattia, il piccolo bomber volato in cielo: 'Sei la stella più luminosa' 6 dicembre 2020 Salerno piange la scomparsa dell'avvocato, storico proprietario del Cedisa (...

ellabaffoni : RT @Anpinazionale: Il Presidente nazionale ANPI, Gianfranco Pagliarulo: 'È un lutto per l'ANPI, è un lutto per il Paese. Ciao Lidia, parti… - beretta_g : RT @Anpinazionale: Il Presidente nazionale ANPI, Gianfranco Pagliarulo: 'È un lutto per l'ANPI, è un lutto per il Paese. Ciao Lidia, parti… - UniboMagazine : Docente di Anatomia degli Animali Domestici con Istologia ed Embriologia, nella sua lunga carriera di ricercatrice… - SacchiGg : RT @Anpinazionale: Il Presidente nazionale ANPI, Gianfranco Pagliarulo: 'È un lutto per l'ANPI, è un lutto per il Paese. Ciao Lidia, parti… - ArciValdiMagra : RT @Anpinazionale: Il Presidente nazionale ANPI, Gianfranco Pagliarulo: 'È un lutto per l'ANPI, è un lutto per il Paese. Ciao Lidia, parti… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nella Lutto nella Marca, a soli 75 anni si è spento il noto imprenditore Enzo Lorenzon TrevisoToday Grave lutto a Oristano: è morto il notaio Carlo Passino

Grave lutto a Oristano: stamane è morto il notaio Carlo Passino. Aveva 90 anni, era originario di Sassari. Da tempo combatteva con un grave male. Quella del notaio Passino sarà ricordata in città come ...

Lutto a Caivano, la maestra Anna Iovino muore di Covid a 59 anni

La donna, ricoverata in ospedale dopo essere risultata positiva al Coronavirus, purtroppo non ce l’ha fatta, lasciando un vuoto in tutta la ...

Grave lutto a Oristano: stamane è morto il notaio Carlo Passino. Aveva 90 anni, era originario di Sassari. Da tempo combatteva con un grave male. Quella del notaio Passino sarà ricordata in città come ...La donna, ricoverata in ospedale dopo essere risultata positiva al Coronavirus, purtroppo non ce l’ha fatta, lasciando un vuoto in tutta la ...