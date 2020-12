Live Non è la D’Urso, l’audio della fidanzata di Paolo Brosio: “Sto con lui per arrivare al successo” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Continua a far discutere la relazione di Paolo Brosio con la nuova fidanzata Maria Laura De Vitis, poco più che ventenne: 64 anni lui, 22 lei. Ma nonostante i quarant’anni di differenza, i due raccontano di star vivendo una bella storia d’amore. Eppure qualcosa non torna. La ragazza, è finita nel fuoco incrociato delle polemiche di chi, da una parte la accusa di usare il nome del giornalista per farsi pubblicità, dall’altra invece la accusa di aver tradito Brosio. Di questo si è parlato proprio nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso: già la scorsa settimana l’imprenditore Diego Granese aveva raccontato nel salotto di Barabara D’Urso di aver baciato la modella proprio mentre Brosio era all’interno della Casa del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Continua a far discutere la relazione dicon la nuovaMaria Laura De Vitis, poco più che ventenne: 64 anni lui, 22 lei. Ma nonostante i quarant’anni di differenza, i due raccontano di star vivendo una bella storia d’amore. Eppure qualcosa non torna. La ragazza, è finita nel fuoco incrociato delle polemiche di chi, da una parte la accusa di usare il nome del giornalista per farsi pubblicità, dall’altra invece la accusa di aver tradito. Di questo si è parlato proprio nell’ultima puntata diNon è la: già la scorsa settimana l’imprenditore Diego Granese aveva raccontato nel salotto di Barabaradi aver baciato la moproprio mentreera all’internoCasa del ...

chetempochefa : 'Dipendesse da me Non saresti là fuori in giro Ma sapresti che cosa fare E lo saprei anch'io' @ligabue e… - trash_italiano : Live - Non c’è la d’Urso #noneladurso - acmilan : #FiorentinaMilan ?? ? #FollowTheRossonere in action at 12.30pm: live on the app ?? - crawling84 : @italskipper È una piattaforma di streaming live di giochi, come ti hanno già detto. Quello che non comprendo è il… - agingerhead_ : @orphicvis Si sapeva che i bts sarebbero stati gli ultimi a esibirsi, era anche uscita la lineup. Se non interessav… -