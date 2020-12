Ida Platano restituisce l’anello a Riccardo Guarnieri con una lettera (Di lunedì 7 dicembre 2020) Anticipazioni Uomini e donne trono over: le vicende sentimentali di Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano protagoniste del dating show di Maria De Filippi. Rivedremo la dama in studio? Dopo un po’ di tempo, le vicende sentimentali di Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano in primo piano al trono over di Uomini e donne, il Leggi su 2anews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Anticipazioni Uomini e donne trono over: le vicende sentimentali di Idatornano protagoniste del dating show di Maria De Filippi. Rivedremo la dama in studio? Dopo un po’ di tempo, le vicende sentimentali di Idatornano in primo piano al trono over di Uomini e donne, il

antonellaa262 : Anticipazioni Uomini e donne trono over: Rivedremo la dama in studio? #anticipazioniuominiedonne #idaericcardo… - infoitcultura : Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri, lettera con pacchetto da Ida Platano: restituisce l'anello. Decisione su Robert… - infoitcultura : Ida Platano torna a Uomini e Donne ma non di persona, ecco cosa ha inviato a Riccardo Guarnieri - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano torna? Il regalo restituito a Riccardo - #Uomini #Donne #anticipazioni: - QuotidianPost : Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano torna? Il regalo restituito a Riccardo -