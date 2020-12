Floyd Mayweather torna a combattere: lo sfidante è da non credere (Di lunedì 7 dicembre 2020) Floyd Mayweather, a tre anni dal ritiro, torna a indossare i guanti da box. A febbraio incontro di pugilato contro un avversario incredibile: lo sfidante è uno youtuber. È uno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 7 dicembre 2020), a tre anni dal ritiro,a indossare i guanti da box. A febbraio incontro di pugilato contro un avversario incredibile: loè uno youtuber. È uno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Floyd Mayweather, a tre anni dal ritiro, torna a indossare i guanti da box. A febbraio incontro di pugilato contro un avversario incredibile.

