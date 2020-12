Chi è Francesco Colella, vita privata e carriera: tutto sull’attore italiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Questa sera, 7 Dicembre 2020, su Rai 1 andrà in onda a partire dalle ore 21.20 l’ultima puntata di Vite in fuga. Tra i protagonisti della famosa serie c’è anche Francesco Colella che interpreta l’ispettore di polizia Luigi Calasso che insieme alla collega Agnese Serravalle, indaga sulla misteriosa scomparsa di Claudio Caruana. Cosa sappiamo sulla vita privata e sulla carriera di Francesco Colella? Quanti anni ha? È sposato? Ha figli? Com’è iniziata la sua carriera nel mondo del cinema? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Leggi anche –> “Vite in fuga” anticipazioni ultima puntata: un finale di stagione sorprendente Francesco Colella e la sua vita ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Questa sera, 7 Dicembre 2020, su Rai 1 andrà in onda a partire dalle ore 21.20 l’ultima puntata di Vite in fuga. Tra i protagonisti della famosa serie c’è ancheche interpreta l’ispettore di polizia Luigi Calasso che insieme alla collega Agnese Serravalle, indaga sulla misteriosa scomparsa di Claudio Caruana. Cosa sappiamo sullae sulladi? Quanti anni ha? È sposato? Ha figli? Com’è iniziata la suanel mondo del cinema? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Leggi anche –> “Vite in fuga” anticipazioni ultima puntata: un finale di stagione sorprendentee la sua...

_CamillaGreco : RT @namelessniic: tra l’altro scusate raga ma parliamoci chiaro chi è esattamente che non si è innamorato di Francesco Oppini ?? perché io… - namelessniic : tra l’altro scusate raga ma parliamoci chiaro chi è esattamente che non si è innamorato di Francesco Oppini ?? perc… - Benniiboh : Ma la domanda è chi stasera la prenderà peggio Tommaso Francesco noi o croccantino boh chi lo sa vedremo nel dubbio… - Federica_the : RT @isterica8: Mi confermate che anche chi negava (come me) ha sempre pensato che Tommaso avesse preso una sbandata per Francesco ma non lo… - Francesco_Testi : RT @mignoloeprof: La massa si può dividere tra: Chi influenza (pochi) Chi non si lascia influenzare (rari ed isolati) La carne da macell… -