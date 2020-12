"Non se ne può più". Minzolini bombarda il Pd: boatos dal Colle e minacce, un gioco sporco (Di domenica 6 dicembre 2020) "Non se ne può più". Augusto Minzolini perde la pazienza e spara a zero contro i Colleghi che rilanciano le veline interessate di Palazzo Chigi, Nazareno e Quirinale, in altre parole i centri nevralgici del potere politico italiano. "Leggo su La Stampa un pezzo ridicolo - esordisce su Twitter il retroscenista del Giornale -: il Pd se cadesse il governo andrebbe al voto". Una variazione sul tema dei "boatos" partiti dal Colle negli ultimi giorni, secondo cui il presidente Mattarella avrebbe escluso ogni altra maggioranza in caso di crisi di governo sul Mes, spedendo dunque il Paese alle urne anticipate. "Scommetto che non è così - spiega Minzo svelando le reali intenzioni del Partito democratico -. Se cadesse Conte farebbe un altro governo, e un altro ancora, fino all'elezione del nuovo Capo del Stato. La minaccia è il ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) "Non se ne può più". Augustoperde la pazienza e spara a zero contro ighi che rilanciano le veline interessate di Palazzo Chigi, Nazareno e Quirinale, in altre parole i centri nevralgici del potere politico italiano. "Leggo su La Stampa un pezzo ridicolo - esordisce su Twitter il retroscenista del Giornale -: il Pd se cadesse il governo andrebbe al voto". Una variazione sul tema dei "" partiti dalnegli ultimi giorni, secondo cui il presidente Mattarella avrebbe escluso ogni altra maggioranza in caso di crisi di governo sul Mes, spedendo dunque il Paese alle urne anticipate. "Scommetto che non è così - spiega Minzo svelando le reali intenzioni del Partito democratico -. Se cadesse Conte farebbe un altro governo, e un altro ancora, fino all'elezione del nuovo Capo del Stato. La minaccia è il ...

