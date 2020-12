Gattuso su Ibra | “Ad Abate ha fatto passare le pene dell’inferno Può spaccare uno spogliatoio in due minuti”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 6 dicembre 2020) Gennaro, allenatore del Napoli, ha parlato del suo ex compagno Zlatanhimovic ai microfoni di Sky, ripescando alcuni aneddoti di quando condividevano lo stesso: “Io non soffrivo la pressione perché ero più martello io di lui, e anzi tante volte gli ho detto che doveva stare zitto. Perché con qualcuno puoi alzare la voce in un certo modo, devi sapere con chi vai a parlare. Dicevo che doveva stare più calmo coi varie Antonini, non doveva distruggerli. A Ignaziohale. In allenamento, se perde la partitella, puòloin due minuti“. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.