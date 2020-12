Flash News del 6 Dicembre 2020 (Di domenica 6 dicembre 2020) Le forti piogge e nevicate al Nord stanno creando molti disagi anche per i collegamenti. Alcune zone minacciate da esondazioni sono state evacuate, in provincia di Modena preoccupa, in particolare, il fiume Panaro. Anche nelle regioni del Nord-Est la situazione è critica con l’allerta rossa della protezione civile. In Alto Adige, le nevicate hanno provocato l’interruzione di alcune strade, problemi anche per i collegamenti con l’Austria. Alto il rischio valanghe; Nella maggioranza restano le tensioni per il voto Parlamentare di mercoledì prossimo sulla Riforma del MES. Una fronda di Parlamentari 5 Stelle è contraria all’attivazione del MES Sanitario e alla Riforma del Fondo Salva Stati, dai vertici del Movimento l’appello a evitare spaccature “arriveremo ad una risoluzione unitaria“, dicono; Oggi è una giornata molto importante per gli sviluppi del caso giudiziario di Patrick Zaki: ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 6 dicembre 2020) Le forti piogge e nevicate al Nord stanno creando molti disagi anche per i collegamenti. Alcune zone minacciate da esondazioni sono state evacuate, in provincia di Modena preoccupa, in particolare, il fiume Panaro. Anche nelle regioni del Nord-Est la situazione è critica con l’allerta rossa della protezione civile. In Alto Adige, le nevicate hanno provocato l’interruzione di alcune strade, problemi anche per i collegamenti con l’Austria. Alto il rischio valanghe; Nella maggioranza restano le tensioni per il voto Parlamentare di mercoledì prossimo sulla Riforma del MES. Una fronda di Parlamentari 5 Stelle è contraria all’attivazione del MES Sanitario e alla Riforma del Fondo Salva Stati, dai vertici del Movimento l’appello a evitare spaccature “arriveremo ad una risoluzione unitaria“, dicono; Oggi è una giornata molto importante per gli sviluppi del caso giudiziario di Patrick Zaki: ...

Condividi questo articolo:(Adnkronos) – VENETO: Sulla linea Calalzo-Padova il traffico ferroviario è sospeso, in via precauzionale, fra Montebelluna e Belluno per le avverse condizioni meteo che hanno ...

Un bigliettino a "Babbo Cirio": "Regalaci l'apertura della scuola"

Presidio no Dad in piazza Castello. Anita: "Se le classi non riaprono significa che siamo ancora in zona rossa" ...

Presidio no Dad in piazza Castello. Anita: "Se le classi non riaprono significa che siamo ancora in zona rossa" ...