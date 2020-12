Crotone-Napoli | formazioni ufficiali | Ospina dal 1? | Mertens in panchina

Leggi su anteprima24

(Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ildopo la vittoria ottenuta allo stadio Maradona contro la Roma cerca il bis in casa del. Rino Gattuso per la trasferta dello ‘Scida’ dovrà fare a meno di Victor Osimhen, ma l’obiettivo è quello di ottenere tre punti importanti per avvicinarsi ulteriormente alle zone alte della classifica. Zero vittorie in campionato per i rossoblù di Stroppa che hanno bisogno di un risultato positivo, avendo ottenuto appena 2 punti nelle prime 9 giornate di campionato. Il tecnico ritrova Benali ma è costretto ancora a rinunciare a Cigarini e Riviere. Di seguito le scelte dei due allenatori. Le(3-5-2):(4-3-3):, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Bakayoko, ...