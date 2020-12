Azzolina tutta da ridere: i banchi a rotelle patrimonio delle future generazioni (Di domenica 6 dicembre 2020) Sarà ricordata come la ministra dei banchi a rotelle. Ma lei, Lucia Azzolina, sembra esserne più che fiera. “I banchi a rotelle esistono da dieci anni – ha detto a “L’Aria di domenica” – e cambiano il modo di fare didattica. Li abbiamo presi perché servono sia per affrontare l’emergenza, sia perché sono un patrimonio strutturale che resterà per le future generazioni“. Un patrimonio o uno spreco di denaro pubblico? Bisognerebbe chiedere a quel popolo che il suo partito, il M5S, ha sempre vezzeggiato. Maturità, ancora nessuna decisione Poi ha parlato della maturità. Per gli esami di Stato dell’anno scolastico in corso “decideremo quale sarà la modalità più opportuna, considerando l’anno scolastico. Lo scorso anno l’Italia ha avuto il ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 6 dicembre 2020) Sarà ricordata come la ministra dei. Ma lei, Lucia, sembra esserne più che fiera. “Iesistono da dieci anni – ha detto a “L’Aria di domenica” – e cambiano il modo di fare didattica. Li abbiamo presi perché servono sia per affrontare l’emergenza, sia perché sono unstrutturale che resterà per le“. Uno uno spreco di denaro pubblico? Bisognerebbe chiedere a quel popolo che il suo partito, il M5S, ha sempre vezzeggiato. Maturità, ancora nessuna decisione Poi ha parlato della maturità. Per gli esami di Stato dell’anno scolastico in corso “decideremo quale sarà la modalità più opportuna, considerando l’anno scolastico. Lo scorso anno l’Italia ha avuto il ...

Stampa“La Campania e’ stata la Regione ad aprire la scuola più tardi e la prima a richiudere: è ovvio che la didattica a distanza non puo’ sostituire la didattica in presenza”, essa “puo’ essere una v ...

M5S: Azzolina, 'ha merito di dare spazio, altri partiti no'

Milano, 6 dic. (Adnkronos) - “Il M5S ha un grandissimo merito e io l’ho visto di persona. Io ho avuto l’opportunità di entrare in politica grazie al mio curriculum e al mio impegno. Non so quante altr ...

