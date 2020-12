Genesis Block Ventures (GBV) annuncia l’acquisizione della rete OMG (Di sabato 5 dicembre 2020) Genesis Block Ventures ha appena acquisito la rete OMG, secondo un annuncio dell’azienda. L’annuncio è stato accolto con entusiasmo dalla comunità DeFi. L’utente di Twitter “macro-diary” ha commentato lo sviluppo dicendo che il Genesis Block è diventato un gigante implicito nel settore crypto asiatico. l’acquisizione aiuterà ad abbassare le commissioni e ad aumentare la velocità delle transazioni sulla Blockchain di Ethereum. Si occuperà anche di transazioni off-chain, che possono innescare un rally a due cifre nel token di rete OMG, si legge nell’annuncio. GBV è il ramo di investimento della società di trading OTC. Secondo l’azienda, l’acquisizione sfrutterà la forza della ... Leggi su invezz (Di sabato 5 dicembre 2020)ha appena acquisito laOMG, secondo un annuncio dell’azienda. L’annuncio è stato accolto con entusiasmo dalla comunità DeFi. L’utente di Twitter “macro-diary” ha commentato lo sviluppo dicendo che ilè diventato un gigante implicito nel settore crypto asiatico.aiuterà ad abbassare le commissioni e ad aumentare la velocità delle transazioni sullachain di Ethereum. Si occuperà anche di transazioni off-chain, che possono innescare un rally a due cifre nel token diOMG, si legge nell’annuncio. GBV è il ramo di investimentosocietà di trading OTC. Secondo l’azienda,sfrutterà la forza...

CyberAlchemistZ : #ethereum2 è online: appare il blocco genesi della #BeaconChain La transizione di #Ethereum verso il consenso… - lecriptovalute : RT Il blocco genesi della Beacon Chain di #Eth2 è stato creato perfettamente in orario... dopo oltre un anno di rit… - ETHMentions : RT @ITCointelegraph: Il blocco genesi della Beacon Chain di #Eth2 è stato creato perfettamente in orario... dopo oltre un anno di ritardi h… - ITCointelegraph : Il blocco genesi della Beacon Chain di #Eth2 è stato creato perfettamente in orario... dopo oltre un anno di ritardi -

Ultime Notizie dalla rete : Genesis Block Satoshi Nakamoto si trovava a Londra quando lavorava a Bitcoin, svela uno studio Cointelegraph Italia Ethereum 2.0 è online: appare il blocco genesi della Beacon Chain

Dopo letteralmente anni di lavoro, il blocco genesi della Beacon Chain di Ethereum 2.0 ha finalmente visto la luce. L’aggiornamento ripetutamente posticipato per la scalabilità e la sicurezza della se ...

Satoshi Nakamoto si trovava a Londra quando lavorava a Bitcoin, svela uno studio

Una nuova analisi potrebbe far luce sul passato di Satoshi Nakamoto, quantomeno nel periodo in cui lavorava a BTC ...

Dopo letteralmente anni di lavoro, il blocco genesi della Beacon Chain di Ethereum 2.0 ha finalmente visto la luce. L’aggiornamento ripetutamente posticipato per la scalabilità e la sicurezza della se ...Una nuova analisi potrebbe far luce sul passato di Satoshi Nakamoto, quantomeno nel periodo in cui lavorava a BTC ...