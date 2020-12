Eriksen entra al 91' di Inter-Bologna. Conte: 'Rapporto ottimo' (Di domenica 6 dicembre 2020) Antonio Conte è soddisfatto ma non al 100%, dopo il 3-1 al Bologna a San Siro . "Non dobbiamo riaprire le partite che stiamo dominando - dice il tecnico nerazzurro a Dazn a fine gara -. Il gol del 2-1 ... Leggi su gazzetta (Di domenica 6 dicembre 2020) Antonioè soddisfatto ma non al 100%, dopo il 3-1 ala San Siro . "Non dobbiamo riaprire le partite che stiamo dominando - dice il tecnico nerazzurro a Dazn a fine gara -. Il gol del 2-1 ...

Inter : ?? | SOSTITUZIONE 90' - Ultimo cambio, entra #Eriksen per #Sanchez! #InterBologna 3?-1? #FORZAINTER ???? - cvtehajime : Non so che pensare di #Eriksen che entra in campo al 90’. Che sia una clausola nel contratto che dice che deve fa… - SguardoAssente : @zeropregi Eriksen che non fa una piega e quamdo entra spiega il modulo ai compagni vero professionista... e nel do… - alisander91 : RT @BraunDeFeis: Mister ma perchè #Eriksen entra sempre gli ultimi 3 minuti? Conte: - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Eriksen entra al 91' di #InterBologna. #Conte: 'Rapporto ottimo' -