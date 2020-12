Dayane Mello pronta a lasciare il GF VIP 5 poi resta. gl altri concorrenti non ne avevano dubbi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 5 dicembre 2020) “Non sarebbe mai uscita” sono queste le parole usate da Pierpaolo Pretelli in una chiacchiera notturna con Tommaso Zorzi che lo appoggia in pieno in questa sua convinzione. E si riferiscono ache nel corso della diretta del Grande Fratello VIP 5 aveva spiegato che avrebbe lasciato la casa. Troppo forte la mancanza della sua bambina, troppo difficile pensare di non trascorrere con lei le feste di Natale. E nonostante avesse saputo di essere la preferita dal pubblico ( pare che siano arrivati migliaia di voti dal Brasile per la concorrente molto amata in patria),aveva annunciato ad Alfonso Signorini che sarebbe andata via. Ma poi laha avuto modo di parlare con la mamma del suo ex compagno Stefano Sala, la santa donna che si prende spesso cura della piccola Sofia, che in realtà al momento come ...