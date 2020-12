Crotone, i convocati di Stroppa per il Napoli (Di sabato 5 dicembre 2020) Sono 24 i convocati dal tecnico Giovanni Stroppa per la gara interna di domani tra Crotone e Napoli. Ecco la lista: Portieri: Cordaz, Festa, Crespi. Difensori: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Djidji, Marrone. Centrocampisti: Benali, Crociata, Molina, Rojas, Zanellato, Pedro Pereira, Petriccione, Reca, Vulic, Eduardo. Attaccanti: Dragus, Simy, Siligardi, Messias, Riviere. Foto: Crotone TV L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 5 dicembre 2020) Sono 24 idal tecnico Giovanniper la gara interna di domani tra. Ecco la lista: Portieri: Cordaz, Festa, Crespi. Difensori: Cuomo, Golemic, Magallan, Luperto, Djidji, Marrone. Centrocampisti: Benali, Crociata, Molina, Rojas, Zanellato, Pedro Pereira, Petriccione, Reca, Vulic, Eduardo. Attaccanti: Dragus, Simy, Siligardi, Messias, Riviere. Foto:TV L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

100x100Napoli : I convocati per domani da #Stroppa. - _SiGonfiaLaRete : Crotone-Napoli, i convocati di Stroppa: c’è Benali - tuttonapoli : Crotone, i convocati per il Napoli: recuperano Benali, Siligargi e Reviere - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Crotone, i convocati per la gara di domani contro il Napoli: recupera R… - MondoNapoli : Verso Crotone-Napoli, i convocati di Stroppa: importante recupero in avanti per i calabresi -… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone convocati Convocati Crotone: c'è Riviere, out Cigarini Calciomercato.com Crotone, i convocati per la gara di domani contro il Napoli: recupera Riviere, out Cigarini

Comunicato ufficiale del Crotone riguardo i convocati per la sfida di domani contro il Napoli: Sono 24 i convocati di mister Stroppa per la gara interna ...

Verso Crotone-Napoli, i convocati di Stroppa: importante recupero in avanti per i calabresi

In vista del match previsto per domani sera alle ore 18 a Crotone, il tecnico dei calabresi Giovanni Stroppa ha diramato poco fa la lista dei 24 giocatori che avrà a disposizione per la gara di domani ...

Comunicato ufficiale del Crotone riguardo i convocati per la sfida di domani contro il Napoli: Sono 24 i convocati di mister Stroppa per la gara interna ...In vista del match previsto per domani sera alle ore 18 a Crotone, il tecnico dei calabresi Giovanni Stroppa ha diramato poco fa la lista dei 24 giocatori che avrà a disposizione per la gara di domani ...