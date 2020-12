Covid in Campania, 1.521 contagiati e 55 morti: cala l'indice di positività (Di sabato 5 dicembre 2020) Continua a perdere colpi il Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.521 positivi su 18.636 tamponi effettuati , 130 in meno di ieri con 97 tamponi in meno processati. In percentuale, ... Leggi su leggo (Di sabato 5 dicembre 2020) Continua a perdere colpi il Coronavirus in: oggi il virus fa registrare 1.521 positivi su 18.636 tamponi effettuati , 130 in meno di ieri con 97 tamponi in meno processati. In percentuale, ...

Tg3web : La Campania, per adesso rimane zona rossa. Anche qui la curva rallenta, ma dall'inizio della pandemia le vittime so… - GrimoldiPaolo : #Covid_19. Le regole delle #zonerosse valgono solo per la #Lombardia? Nella #Campania di #DiMaio e #Fico è tutto co… - AnnaM23189 : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, oggi 1.521 contagiati e 55 morti: cala ancora l'indice di positività - corrierece : #Covid. In #Campania si registrano 55 #Decessi, sale il numero dei #Guariti - #Bollettino #NuoviPositivi -… - puntomagazine : Covid Campania, oggi 1521 nuovi positivi su 18636 tamponi - #Campania #campaniazonarossa #campaniazonaarancione… -