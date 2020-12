X Factor 2020 | sesto live | le pagelle di Lucia e Michele Monina

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 4 dicembre 2020)DIALESSANDRO CATTELAN 6.5 Proprio oggi è uscito Emma libera tutti, il libro di Natale scritto da Ale Cattelan, la fiaba di Natale scritto da Ale Cattelan, i cui proventi andranno all’Associazione CAF Onlus. Non lo dico solo perché credo sia utile come notizia, in vista del Natale, ma perché dopo che la settimana scorsa abbiamo visto il nostro perdersi, magari con la giustificazione di essere appena tornato da due settimane di quarantena Covid, prima a implorare male Manuel di tornare a commentare, poi a lasciare che lo scontro tra Manuel e Manuelito degenerasse, poi a citare male “Pitchfork”, una volta che lo citi fallo come si deve, poi a lasciare che Manuelito stravolgesse una regola fondamentale, per il programma, come quella che vuole che se un giudice ha due concorrenti al ballottaggio deve eliminarne una per primo, il ...