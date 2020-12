Suarez, la Juventus conferma: Paratici indagato (Di venerdì 4 dicembre 2020) La Juventus, attraverso una nota ufficiale, ha confermato che oggi è stata notificata a Fabio Paratici, capo dell'area sport, un'informazione di garanzia in merito all'indagine della procura di ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 4 dicembre 2020) La, attraverso una nota ufficiale, hato che oggi è stata notificata a Fabio, capo dell'area sport, un'informazione di garanzia in merito all'indagine della procura di ...

ZZiliani : In un paese serio, il caso #Suarez porterebbe alla squalifica del dirigente responsabile (#Paratici) e alla penaliz… - ZZiliani : “La #Juventus non ha organizzato l’esame di #Suarez. Non sussiste alcun rischio di responsabilità per la Società”.… - ZZiliani : + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + #Juventus F.C. comunica che al processo per l'esame farsa di #Suarez… - SmorfiaDigitale : Caso Suarez, cosa rischia la Juventus: da un'ammenda al blocco del mercato, dall... - morfurio : RT @pisto_gol: Suarez, l’esame fu una farsa: Juventus, indagati i vertici- -