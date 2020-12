Phisikk du role – Scommettiamo che Conte resta in sella?

Leggi su formiche

(Di venerdì 4 dicembre 2020) C’è un po’ di iperuranio nella politica italiana e talvolta si trasforma in uno sguardo strabico che pretende di scrutare il reale e l’irrealemporaneamente. Prendete gli ultimi affanni del governo e dei suoi supporter ( l’opposizione è un passo indietro). Fuori dall’uscita di casa c’è il covid con i suoi untori esponenziali al secondo assalto, che fa registrare numeri agghiaccianti sui decessi, con un ritmo quotidiano che pareggia e supera quello tristissimo dei primi montesi dell’anno. E consola davvero molto poco sapere che gli algoritmi sanitari volgono al meglio se nel frattempo stiamo vedendo morire l’intera generazione dei nonni e dei padri più grandi. Il nemico, dunque, è lì: dovremmo darci una mossa per non farci devastare più di quanto non sia già accaduto e per attingere quante più risorse è possibile dall’Europa, disegnando – e condividendo – un piano ...