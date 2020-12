Pasta con ragù bianco

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Se avete voglia di un primo saporito, leggero e originale questa ricetta di è proprio quello che vi serve. La preparazione è facile e anche abbastanza veloce, vediamo insieme la ricetta Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 g di200 g di macinato di bovino 200 g di macinato di suino 2 carote piccole 1/2 cipolla media 1 costa di sedano 1 cucchiaio di salsa di pomodoro (facoltativa) Sale fino q.b. 3-4 cucchiai di olio evo 1/2 bicchiere di vinosecco Per il brodo 1.2 lt di acqua 1 carota 1 pezzetto di cipolla 1 costa di sedano 1 pomodorino 1 patata piccola 1 pezzetto di zucchina 1 cucchiaio di olio evo Sale fino q.b. Come prima cosa iniziamo la preparazione del brodo vegetale: mettete in un pentola acqua, carota, cipolla, patata, zucchina, sedano, pomodoro sale ed un filo di olio e lasciate che arrivi ad ...