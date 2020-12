Palermo | Lucca decisivo con la Viterbese | una doppietta per uscire dal tunnel e cancellare le critiche

Leggi su mediagol

(Di venerdì 4 dicembre 2020) ", unaperdalle".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori su Lorenzo. A conti fatti, mercoledì pomeriggio, contro la, ilè rimasto in piedi grazie alla feroce voglia di riscatto ed alla fisicità del classe 2000, che nonostante stenti eche hanno avversato il suo avvio di stagione, ha mostrato personalità, carattere e indole pugnace, impattando brillantemente il match da subentrante e firmando unapesantissima e importantissima.Il secondo successo consecutivo non è arrivato, ma non sono di certo mancate le emozioni nella sfida del 'Barbera'. La sua ...