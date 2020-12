MotoGP 2021 | Joan Mir | “Dobbiamo continuare così ma…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 dicembre 2020)Mir vincitore del motomondiale 2020 – Photo Credit:Mir Official Facebook PageCon non poche difficoltà il motomondiale 2020 è giunto al termine, decretandoMir come nuovo campione del mondo, ma nel box Suzuki si pensa già al campionato. Con una gestione decisamente impeccabile della squadra, Davide Brivio è riuscito a raggiungere dei risultati impensabili fino a qualche anno fa, ma ora non è il momento di adagiarsi sugli allori. Si continua a lavorare! Le parole di Mir sul team Suzuki Gratitudine, è questo ciò che il neo campione del mondo ha cercato di esprimere parlando dei rapporti con il team Suzuki di Davide Brivio. In questo 2020complicato non sono mancate le difficoltà ma nel box nessuno si è mai perso d’animo; hanno tutti reagito nel ...