Motocross | Mattia Guadagnini | “Voglio imparare da Tony Cairoli Il passaggio al Team De Carli è una svolta”

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Classe 2002,è indubbiamente uno dei giovani talenti più interessanti del panoramaistico tricolore e internazionale. Il 18enne veneto, campione italiano MX2 e vice-campione europeo EMX250 in carica, si appresta a sbarcare definitivamente nel Mondialea partire dalla prossima stagione con KTM nelDe, che tra le sue fila può contare tra gli altri in MXGPe Jorge Prado. L’azzurro nel 2021 disputerà il suo primo campionato a tempo pieno nel Mondiale MX2, con l’obiettivo di fare esperienza e di continuare un percorso di crescita finora davvero entusiasmante ed incoraggiante in ottica futura. L’emergente pilota veneto si è raccontato a OA Sport, tracciando un bilancio dell’ultima stagione e ...