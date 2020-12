Indice Rt, monitoraggio Iss: 0,91 a livello nazionale, 16 regioni sotto l’1 (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’analisi riguarda il periodo 11-24 novembre. Nella rilevazione precedente il dato era a 1,08. Per l’Iss il dato è incoraggiante ma la pressione sulla rete ospedaliera resta elevata. Leggi su corriere (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’analisi riguarda il periodo 11-24 novembre. Nella rilevazione precedente il dato era a 1,08. Per l’Iss il dato è incoraggiante ma la pressione sulla rete ospedaliera resta elevata.

fanpage : I dati del monitoraggio settimanale sono incoraggianti, ma non bisogna abbassare la guardia - Corriere : Il monitoraggio Iss: 0,91 a livello nazionale, 16 regioni sotto l’1. «Ma Sardegna, Pugl... - infoitsalute : Fvg in bilico tra giallo e arancione. Migliorano alcuni parametri nella bozza del monitoraggio dell'Iss: indice Rt… - abollis : RT @il_piccolo: #Coronavirus #Fvg in bilico tra giallo e arancione. Migliorano alcuni parametri nella bozza del monitoraggio dell'Iss: indi… - il_piccolo : #Coronavirus #Fvg in bilico tra giallo e arancione. Migliorano alcuni parametri nella bozza del monitoraggio dell'I… -