Grande Fratello VIP: Selvaggia Roma si dichiara a Pierpaolo Pretelli e viceversa (Di venerdì 4 dicembre 2020) Selvaggia Roma ha deciso di dichiararsi ufficialmente a Pierpaolo Pretelli nella Casa del Gf vip 5 mostrandogli tutto il suo interesse con parole piuttosto importanti. La risposta dell'ex velino di Striscia la notizia non si è fatta attendere molto e in queste ore fa parecchio discutere, alla luce del trascorso nella Casa che Pretelli ha avuto con la showgirl Elisabetta Gregoraci. Quando ormai manca poco alla messa in onda della nuova puntata del Gf vip 5, prevista per la serata di oggi, 4 dicembre 2020, su Canale 5, Selvaggia e Pierpaolo sembrano aver ripreso la loro conoscenza privata lasciato in sospeso di recente. Nell'articolo, vi indichiamo tutti i dettagli del Romantico momento registratosi nella Casa. Grande ...

