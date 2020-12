Elisabetta Gregoraci e Filippo Nardi, la verità sul presunto flirt a Mattino 5 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Continuano i pettegolezzi sul conto di Elisabetta Gregoraci. Poche ore fa, sulla concorrente del GFVip è arrivato un nuovo gossip Sull’ex di Flavio Briatore continuano a spuntare fidanzati e presunti flirt. Nelle ultime ore, Elisabetta Gregoraci è finita al centro di un nuovo pettegolezzo per una presunta storia avuta con Filippo Nardi. Quest’ultimo, inoltre, è L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di venerdì 4 dicembre 2020) Continuano i pettegolezzi sul conto di. Poche ore fa, sulla concorrente del GFVip è arrivato un nuovo gossip Sull’ex di Flavio Briatore continuano a spuntare fidanzati e presunti. Nelle ultime ore,è finita al centro di un nuovo pettegolezzo per una presunta storia avuta con. Quest’ultimo, inoltre, è L'articolo Curiosauro.

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - trashloverr : @GrandeFratello ELISABETTA GREGORACI RACCOMANDATA - VentriloquoSin1 : Mi sento male per Elisabetta messa alle strette davanti al pubblico. Mi sento male per Dayane che, per come la pen… - Dariogelsomino_ : RT @xattorneyx: Il mio pensiero va a Guenda, che è uscita per colpa di Elisabetta Gregoraci troppo presto, e il giorno del suo compleanno s… - honeyviolencae : RT @VJimmyV: Elisabetta Gregoraci alla cinquantesima richiesta di conferma #gfvip -