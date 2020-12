Coldiretti | DPCM salva 10 milioni di stelle di Natale

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il via libera dell’ultimoalla vendita di piante e fiori durante tutta la settimana10didie molte altre piante e fiori che rischiavano di finire al macero ma che adesso possono essere offerte ai consumatori nei centri commerciali e nei mercati anche il sabato e la domenica. È quando afferma il presidente della, Ettore Prandini, nel commentare positivamente la decisione del governo di tutelare un settore come quello florovivaistico che conta 27mila imprese e garantisce all’Italia oltre 200mila posti di lavoro. “Lo sblocco delle vendite nel fine settimana delledianche ciclamini e tutte le altre tipologie di piante in vaso e di fiori recisi” spiega Prandini ...