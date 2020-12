Ci mancava la bufala su Massimo Ranieri padre di Tiziano Ferro (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nell’Italia completamente allo sfascio, ci mancava solo la bufala su Massimo Ranieri padre di Tiziano Ferro, una fake news completamente infondata e priva di ogni logica. Non esistono voci né indiscrezioni, al di là delle pure invenzioni di qualche blog da quattro soldi che non sa più come fare clickbait. La notizia infondata che il web inventa di sana pianta oggi coinvolge Massimo Ranieri, ieri sera in TV con lo show Qui E Adesso, e Tiziano Ferro, uno degli artisti italiani più apprezzati del momento, apprezzati anche da Massimo Ranieri. I due hanno duettato negli scorsi mesi e al Festival di Sanremo 2020 sulle note di Perdere L’Amore. Sarà la corsa al click o ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Nell’Italia completamente allo sfascio, cisolo lasudi, una fake news completamente infondata e priva di ogni logica. Non esistono voci né indiscrezioni, al di là delle pure invenzioni di qualche blog da quattro soldi che non sa più come fare clickbait. La notizia infondata che il web inventa di sana pianta oggi coinvolge, ieri sera in TV con lo show Qui E Adesso, e, uno degli artisti italiani più apprezzati del momento, apprezzati anche da. I due hanno duettato negli scorsi mesi e al Festival di Sanremo 2020 sulle note di Perdere L’Amore. Sarà la corsa al click o ...

