Autostrada A1: tratto Incisa Reggello-Firenze sud chiuso per una notte (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori propedeutici alla realizzazione della terza corsia, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di sabato 12 alle 7:00 di domenica 13 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze sud, verso Firenze/Bologna. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-7:00, sarà chiusa anche l'area di servizio Chianti est, situata all'interno del tratto Leggi su firenzepost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori propedeutici alla realizzazione della terza corsia, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di sabato 12 alle 7:00 di domenica 13 dicembre, saràilcompreso trasud, verso/Bologna. Nella stessa, ma con orario 21:00-7:00, sarà chiusa anche l'area di servizio Chianti est, situata all'interno del

flemmaxo16 : il traffico al #SakhirGP è come il tratto dell'autostrada Bologna-Imola all'ora di punta - GiampieroPisano : RT @virginiaraggi: Ecco come si presenta oggi l'Autostrada Roma-Fiumicino, nel tratto che porta in città provenendo dall’aeroporto. Nuovo a… - dangelo_luciana : RT @virginiaraggi: Ecco come si presenta oggi l'Autostrada Roma-Fiumicino, nel tratto che porta in città provenendo dall’aeroporto. Nuovo a… - il_brigante07 : RT @pier71432790: @il_brigante07 @SandraGiorno5S 8 giorni in autostrada con spazzaneve. Tratto Melegnano Casalpusterlengo . Per finire sull… - SandraGiorno5S : RT @pier71432790: @il_brigante07 @SandraGiorno5S 8 giorni in autostrada con spazzaneve. Tratto Melegnano Casalpusterlengo . Per finire sull… -