Una piattaforma per sapere dove fare il tampone: l'idea di quattro studenti friulani (Di giovedì 3 dicembre 2020) ... Guglielmo Frati, che frequenta il Politecnico di Milano, Manuel Lupoli e Daniel Peteani, che frequentano l'Università di Udine , avevano già sperimentato sul web, dando vita a rigo.welb.it, una ... Leggi su udinetoday (Di giovedì 3 dicembre 2020) ... Guglielmo Frati, che frequenta il Politecnico di Milano, Manuel Lupoli e Daniel Peteani, che frequentano l'Università di Udine , avevano già sperimentato sul web, dando vita a rigo.welb.it, una ...

nzingaretti : Con 142 #musei sul proprio territorio, il #Lazio possiede un patrimonio culturale, artistico e paesaggistico che po… - fattoquotidiano : Per contrapporsi alla 'Bestia' di Salvini, è nata una “anti-Bestia”. Si chiama “Smask” ed è una piattaforma fondata… - mante : L’accordo Netflix italiana di Franceschini sarebbe che CDP (noi) mette 9 mil di euro e Chili (una piattaforma strea… - franzrusso : RT @MarcoLorux: Domattina scopriremo come il cloud ha rivoluzionato il parco di #Pompei grazie ad una piattaforma digitale. Pronti per la… - SignorCEO : RT @antgrasso_IT: La validazione dei contratti verbali raccolti dal servizio clienti, può essere automatizzata attraverso una piattaforma i… -

Ultime Notizie dalla rete : Una piattaforma La proposta di Articolo 1: "Una piattaforma di e-commerce anche per l'agricoltura" CesenaToday Le rubano i cani da casa, donna offre una ricompensa di 16mila euro

Una donna dell’Essex, Regno Unito, ha offerto una ricompensa di 15mila sterline (circa 16.500 euro) per chiunque le possa dare informazioni utili per il rintracciamento dei suoi due amati cani, […] L' ...

Locatelli: «Tra 10 giorni avremo un calo dei morti. Vaccino per tutti entro la fine dell'estate»

Il presidente del Consiglio superiore di Sanità (Css) Franco Locatelli è intervenuto questa mattina ad Agorà su Raitre ed ha parlato sia dei vaccini, ...

Una donna dell’Essex, Regno Unito, ha offerto una ricompensa di 15mila sterline (circa 16.500 euro) per chiunque le possa dare informazioni utili per il rintracciamento dei suoi due amati cani, […] L' ...Il presidente del Consiglio superiore di Sanità (Css) Franco Locatelli è intervenuto questa mattina ad Agorà su Raitre ed ha parlato sia dei vaccini, ...